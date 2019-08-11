Житель США Андрейченко пришел в супермаркет с винтовкой, его обвинили в угрозе теракта

КИЕВ. 11 августа. УНН. Жителя города Спрингфилд в штате Миссури 20-летнего Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозе теракта, после того как он пришел с оружием в местный супермаркет Walmart, чтобы провести там социальный эксперимент. Об этом сообщает УНН частично опираясь на информацию изданий Meduza и Голос Америки.