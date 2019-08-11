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Житель США Андрейченко пришел в супермаркет с винтовкой, его обвинили в угрозе теракта

Житель США Андрейченко пришел в супермаркет с винтовкой, его обвинили в угрозе теракта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Жителя города Спрингфилд в штате Миссури 20-летнего Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозе теракта, после того как он пришел с оружием в местный супермаркет Walmart, чтобы провести там социальный эксперимент. Об этом сообщает УНН частично опираясь на информацию изданий Meduza и Голос Америки.

Инцидент произошел 9 августа. Андрейченко пришел в супермаркет в бронежилете, с винтовкой и 100 патронами к нему; все, что происходило, он снимал на мобильный телефон. Андрейченко не угрожал посетителям магазина и без сопротивления убрал оружие и сдался, после того как от него потребовал это сделать вооруженный охранник.

После задержания Андрейченко заявил полиции, что проводил социальный эксперимент: он хотел проверить, как будут соблюдать его права, гарантированные Второй поправкой к Конституции США. Законодательство штата Миссури не запрещает ношение оружия в общественных местах.

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Несмотря на эти объяснения, Андрейченко были предъявлены официальные обвинения в угрозе теракта — эта статья предусматривает до четырех лет лишения свободы. В прокуратуре отметили, что право на ношение оружия “не позволяет человеку действовать таким беззаботной и преступной манере, пугая других людей”. Суд назначил за его освобождение залог в 10 тысяч долларов.

Гражданство Андрейченко не уточняется. Сейчас известно лишь, что он постоянно проживает в Спрингфилде.

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В США в начале августа за сутки произошли два массовых убийства с применением огнестрельного оружия. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.

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