В США скасували прем’єру фільма через серію трагедій зі стріляниною

“Universal Pictures вже оголошувала паузу в кампанії маркетингу „Полювання“, після глибоких роздумів кіностудія вирішила скасувати свої плани релізу цього фільму. Ми підтримуємо наших кінематографістів і будемо продовжувати поширювати фільми у співпраці зі сміливими і далекоглядними творцями, але ми усвідомлюємо, що зараз не час показувати цей фільм”, — зазначила кіностудія. Вона не уточнила, чи буде демонструвати картину в більш пізні терміни.

Прем’єра “Полювання” в США планувалася на 27 вересня. Цей фільм, в якому знялися Бетті Гілпін, Хілларі Суенк, Емма Робертс, Ітан Саплі і інші. Сама картина оповідає про полювання на 12 незнайомих один одному людей, що прокинулися в глухому лісі.

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Минулого тижня мав місце ряд трагедій зі стріляниною. 3 серпня чоловік відкрив вогонь в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в американському місті Ель-Пасо (штат Техас). Загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція. У ніч на 4 серпня стрілянина була відкрита в центрі Дейтона (штат Огайо). Дев’ять осіб було вбито, понад 20 поранені. Ще семеро людей отримали поранення вночі при стрільбі в одному з парків Чикаго (штат Іллінойс).

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