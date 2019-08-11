В США отменили премьеру фильма из-за серии трагедий со стрельбой

“Universal Pictures уже объявляла паузу в кампании маркетинга „Охота“, после глубоких размышлений киностудия решила отменить свои планы релиза этого фильма. Мы поддерживаем наших кинематографистов и будем продолжать распространять фильмы в сотрудничестве со смелыми и дальновидными творцами, но мы понимаем, что сейчас не время показывать этот фильм”, — отметила киностудия. Компания не уточнила, будет ли она демонстрировать картину в более поздние сроки.

Премьера “Охота” в США планировалась на 27 сентября. Этот фильм, в котором снялись Бетти Гилпин, Хиллари Суэнк, Эмма Робертс, Итан Сапли и другие. Сама картина рассказывает об охоте на 12 незнакомых друг другу людей, которые проснулись в глухом лесу.

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На прошлой неделе имели место ряд трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

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