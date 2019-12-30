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В центре Берлина устроили полицейскую операцию из-за сообщения о стрельбе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. По предварительным данным, неизвестный устроил стрельбу в магазине в центре немецкой столицы Берлина, пока сообщение не подтверждается, но проверка продолжается. Об этом сообщила берлинская полиция в Twitter, передает УНН.

Как сообщили в полиции, стрельба произошла недалеко от Фридрихштрассе.

"На данный момент проходит операция в районе Фридрихштрассе. Согласно предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в одном из магазинов", - говорится в сообщении.

По данным полиции, вероятно, выстрелы были сделаны при попытке ограбления магазина в районе Фридрихштрассе. Как отмечают в правоохранительных органах Берлина, ситуация находится под контролем.

"После допроса дополнительных свидетелей и осмотра всего помещения на Фридрихштрассе сообщенные нам выстрелы до сих пор не подтвердились. Также нет никаких дополнительных указаний на подозреваемого. Мы продолжаем расследование", - добавили в полиции.

Напомним, в августе в Берлине задержали россиянина за стрельбу и убийство в центре города.

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