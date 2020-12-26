Число пострадавших во время стрельбы в Берлине возросло до четырех

Как сообщалось ранее, трое раненых были найдены недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Еще один пострадавший был обнаружен в близлежащем канале.

Причины происшествия полиции пока неизвестны, поиски злоумышленников продолжаются.

Добавим, что стрельба произошла рано утром 26 декабря. Правоохранители обыскали прилегающую территорию и задействовали вертолет.