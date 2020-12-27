Одна людина загинула при стрільбі під час зйомки кліпу в Массачусетсі

За інформацією телеканалу, стан двох постраждалих оцінюється як критичний. Як передає NBC Boston, всі постраждалі — люди у віці від 20 до 30 років.

Інцидент стався близько 17:35 за місцевим часом (0:35 за часом Києва).

Раніше, у суботу ввечері, три людини загинули, і ще троє були поранені в результаті стрілянини в кегельбані в американському місті Рокфорд (штат Іллінойс). Як повідомляє місцевий телеканал WIFR, принаймні двоє із загиблих — підлітки.