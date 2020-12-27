Один человек погиб при стрельбе во время съемки клипа в Массачусетсе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Один человек погиб и пятеро получили ранения при стрельбе в американском городе Линн (штат Массачусетс) во время съемки музыкального клипа, сообщает Fox News, передает УНН.
По информации телеканала, состояние двух пострадавших оценивается как критическое. Как передает NBC Boston, все пострадавшие — люди в возрасте от 20 до 30 лет.
Инцидент произошел около 17:35 по местному времени (0:35 по времени Киева).
Ранее, в субботу вечером, три человека погибли и еще трое были ранены в результате стрельбы в кегельбане в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс). Как сообщает местный телеканал WIFR, по крайней мере двое из погибших — дети.