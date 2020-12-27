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У Канаді виявили перші два випадки зараження новим штамом коронавірусу

Київ • УНН

 • 13586 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Заражені новою формою коронавірусної інфекції, яка раніше була виявлена ​​у Великій Британії, виявлені в канадській провінції Онтаріо. Про це в суботу йдеться в заяві уряду регіону, передає УНН.

У Канаді виявили перші два випадки зараження новим штамом коронавірусу

Інфіковані — це пара, яка проживає в районі Онтаріо Дарем, розташованому на схід від Торонто. На даний момент відомо, що ці люди не здійснювали жодних подорожей останнім часом. Зараз вони знаходяться на самоізоляції.

14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що в країні виявлено новий штам коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням COVID-19 в південно-східній частині Англії. За його словами, попередній аналіз показує, що даний різновид вірусу поширюється швидше відомих штамів. На прес-конференції 19 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що, за попередніми даними, новий штам коронавірусу може бути на 70% більш заразним. Однак, за його словами, британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що летальність мутованого вірусу може бути вище.

В даний час багато країн світу призупинили авіаційне сполучення з Великою Британією.

Раніше Швеція та Іспанія 26 грудня повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2.

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