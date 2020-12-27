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В Канаде обнаружили два первых случая заражения новым штаммом коронавируса

Киев • УНН

 • 13586 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Зараженные новой формой коронавирусной инфекции, которая ранее была обнаружена в Великобритании, обнаруженные в канадской провинции Онтарио. Об этом в субботу говорится в заявлении правительства региона, передает УНН.

В Канаде обнаружили два первых случая заражения новым штаммом коронавируса

Инфицированные — это пара, проживающая в районе Онтарио Дарем, расположенном к востоку от Торонто. На данный момент известно, что эти люди не совершали никаких путешествий в последнее время. Сейчас они находятся на самоизоляции.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным. Однако, по его словам, британские эксперты пока не нашли подтверждений того, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

В настоящее время многие страны мира приостановили авиационное сообщение с Великобританией.

Ранее Швеция и Испания 26 декабря сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.

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