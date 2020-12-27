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Початок вакцинації в ЄС та поширення нового штаму коронавірусу - головні події ночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Початок вакцинації у ЄС та поширення нового штаму коронавірусу з Великої Британії у все більшу кількість країн. А також серія стрілянин у США та інші новини вечора та ночі минулої доби в огляді УНН.

Початок вакцинації в ЄС та поширення нового штаму коронавірусу - головні події ночі

Початок вакцинації в ЄС

В ЄС сьогодні, 27 грудня, почалась вакцинація від коронавірусної інфекції препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

В якості вакцини буде використовуватися препарат BNT162b2, раніше схвалений Єврокомісією після позитивних рекомендацій щодо вакцини з боку Європейського агентства лікарських засобів (EMA).

Ввечері суботи голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 доставлена ​​в усі країни ЄС.

Пріоритет віддається категоріям громадян з груп ризику, в тому числі літнім людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США повідомили про можливі махінації з отриманням вакцини від COVID-19

Своєю чергою, у зв’язку з початком вакцинації від коронавірусу в ЄС в Європолі попередили про шахрайство. Як заявила глава Європолу Катрін де Болль, існує реальна небезпека, що злочинці спробують скористатися величезним попитом.

Стрілянина у Сполучених Штатах

Зі вчорашнього вечора у США сталось декілька випадків стрілянини зі смертельними наслідками.

Так, у суботу ввечері, три людини загинули, і ще троє були поранені в результаті стрілянини в кегельбані в американському місті Рокфорд (штат Іллінойс). Як повідомляє місцевий телеканал WIFR, принаймні двоє із загиблих — підлітки.

Пізніше, о 17:35 за місцевим часом (0:35 за часом Києва), під час зйомки музичного кліпу в американському місті Лінн (штат Массачусетс), в результаті стрілянини одна людина загинула і ще п’ятеро отримали поранення.

Поширення нового штаму коронавірусу

В ніч на 27 грудня стало відомо, що інфіковані новою формою коронавірусної інфекції, яка раніше була помічена у Великій Британії, виявлені в канадській провінції Онтаріо.

До цього, ввечорі 26 грудня, Швеція та Іспанія також повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2.

Знахідка археологів у Помпеях

Археологи знайшли в Помпеях унікальний кіоск із залишками їжі. Крім того, на прилавку кіоску збереглися в чудовому вигляді фрески, які також описують пропоновані продукти тих часів.

Експерти кажуть, що чергова унікальна знахідка дозволяє відновити картину життя майже 2 тис. років тому.

Знахідку зробили в одному з недавно розкопаних районів стародавнього міста.

Підвищення ціни на газ для побутових клієнтів

У суботу ввечорі газопостачальна компанія “Нафтогаз України” повідомила про підвищення ціни на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

Підвищення ціни стало на 14% вище в порівнянні з груднем поточного року (6,33 грн).

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