Победителем 77-го Каннского фестиваля стал фильм «Анора» Шона Бейкера

В Каннах завершился 77-й кинофестиваль. Победителем стал стал стал фильм «Анора» Шона Бейкера. Об этом объявили на странице Каннского кинофестиваля в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Вторая по значимости после Золотой пальмовой ветви награда - Гран-при - досталась фильму «Все, что мы представляем как свет» индийского режиссера Паял Кападиа.

Победители 77-го Каннского кинофестиваля

Золотая пальмовая ветвь - «Анора», Шон Бейкер.

Гран-при - «Все, что представляем как свет», Паял Кападиа.

Приз за режиссуру - Мигель Гомес, "Гранд-тур".

Приз за сценарий - «Субстанция», режиссер Кароли Фаржеа.

Приз за лучшую женскую роль - Зои Салдана, Селена Гомес, Карла София Гаскон из ленты картины «Эмилия Перес».

Приз за лучшую мужскую роль - Джесси Племонс, лента "Виды доброты".

Приз жюри - "Эмилия Перес", режиссер Жак Одияр.

Специальный приз жюри - "Семена священного инжира", режиссер Мохаммад Расулоф.

«Особый взгляд» - «Черный пес», режиссер Гуань Ху.

Лучший короткометражный фильм - «Человек, который не мог молчать», режиссер Небойша Слиепчевич.

«Золотую камеру» за лучший дебют получила лента «Арманд» (Норвегия, Нидерланды).

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