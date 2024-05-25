Победителем 77-го Каннского фестиваля стал фильм «Анора» Шона Бейкера

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  108432 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  111061 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  135396 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  125607 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  123432 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115552 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107403 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101486 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  98011 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  183476 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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За сутки произошло 99 вражеских наступательных и штурмовых действий - Генштаб

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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24 мая 2024, 06:14  •  183476 просмотра
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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24 мая 2024, 06:00  •  177576 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  255414 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

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Победителем 77-го Каннского фестиваля стал фильм «Анора» Шона Бейкера

Фильм «Анора» Шона Бейкера получил Золотую пальмовую ветвь 77-го Каннского кинофестиваля.

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Победителем 77-го Каннского фестиваля стал фильм «Анора» Шона Бейкера

В результате удара по центру Харькова пострадали 18 человек, подросток в тяжелом состоянии

В результате российского ракетного удара по центру Харькова ранения получили 18 человек, в том числе 13-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии.

Война •   •  6052 просмотра
В результате удара по центру Харькова пострадали 18 человек, подросток в тяжелом состоянии

Похвастались кольцами в Хэмптоне: звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови тайно поженились

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови были замечены в Хэмптоне впервые после тайной свадьбы, где они с гордостью демонстрировали свои обручальные кольца.

Новости Мира •   •  9236 просмотра
Похвастались кольцами в Хэмптоне: звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови тайно поженились

В Крыму прогремели взрывы

В оккупированных крымских городах Евпатория и Севастополь прогремели взрывы, что повлекло воздушную тревогу и приостановку движения общественного транспорта в Севастополе.

Война •   •  12003 просмотра
В Крыму прогремели взрывы

Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 5

В результате российских ударов по гипермаркету в Харькове погибли 5 человек, 40 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести.

Общество •   •  11025 просмотра
Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 5

Удар по гипермаркету в Харькове: без вести пропавшими считаются около 16 человек

В результате нападения россиян на гипермаркет в Харькове около 16 человек пропали без вести, 4 человека считаются погибшими, около 40 получили ранения.

Общество •   •  11851 просмотра
Удар по гипермаркету в Харькове: без вести пропавшими считаются около 16 человек

За сутки произошло 99 вражеских наступательных и штурмовых действий - Генштаб

Вооруженные Силы Украины успешно отразили многочисленные наступательные и штурмовые операции российских войск на разных направлениях фронта, самые горячие бои шли на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

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За сутки произошло 99 вражеских наступательных и штурмовых действий - Генштаб

Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25 - Зеленский

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили очередной российский истребитель Су-25 в Донецкой области.

Война •   •  12224 просмотра
Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25 - Зеленский

Увеличилось количество погибших во время удара россиян по строительному гипермаркету

Четыре гражданских лица погибли во время нападения россиян на строительный гипермаркет в Харькове, Украина.

Война •   •  12525 просмотра
Увеличилось количество погибших во время удара россиян по строительному гипермаркету

Более 300 человек похоронило под оползнем в Папуа-Новой Гвинее

Более 300 человек и более 1100 домов были погребены под землей в результате мощного оползня, который сравнял с землей отдаленную деревню на севере Папуа-Новой Гвинеи.

Новости Мира •   •  12108 просмотра
Более 300 человек похоронило под оползнем в Папуа-Новой Гвинее