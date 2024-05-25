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Переможцем 77-го Каннського фестивалю став фільм "Анора" Шона Бейкера

Київ • УНН

 • 23647 перегляди

Фільм «Анора» Шона Бейкера отримав Золоту пальмову гілку 77-го Каннського кінофестивалю.

У Каннах завершився 77-й кінофестиваль. Переможцем став став фільм "Анора" Шона Бейкера. Про це оголосили на сторінці Каннського кінофестивалю у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Друга за значимістю після Золотої пальмової гілки нагорода — Гран-прі — дісталася фільму "Все, що ми уявляємо як світло" індійської режисерки Паял Кападіа.

Переможці 77-го Каннського кінофестивалю

  • Золота пальмова гілка – "Анора", Шон Бейкер.
  • Гран-прі – "Все, що уявляємо як світло", Паял Кападіа.
  • Приз за режисуру – Мігель Гомес, "Гранд-тур".
  • Приз за сценарій – "Субстанція", режисер Каролі Фаржеа.
  • Приз за найкращу жіночу роль – Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон зі стрічки картини "Емілія Перес".
  • Приз за найкращу чоловічу роль – Джессі Племонс, стрічка "Види доброти".
  • Приз журі – "Емілія Перес", режисер Жак Одіяр.
  • Спеціальний приз журі – "Насіння священного інжиру", режисер Мохаммад Расулоф.
  • "Особливий погляд" – "Чорний пес", режисер Гуань Ху.
  • Найкращий короткометражний фільм – "Чоловік, який не міг мовчати", режисер Небойша Слієпчевіч.
  • "Золоту камеру" за найкращий дебют отримала стрічка "Арманд" (Норвегія, Нідерланди).

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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