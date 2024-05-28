По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonskaya-oblastХерсонская область
khersonХерсон
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  15288 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  22944 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  37468 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  58818 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  62348 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  68144 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  90032 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  109306 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107261 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

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Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

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Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

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На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

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В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  155551 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  152387 просмотра

По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

101 населенный пункт в Херсонской области был восстановлен в рамках программы «Бок о бок», хотя проект был временно приостановлен из-за осложнений, связанных с постоянными обстрелами прибрежных районов.

Общество •   •  6581 просмотра
По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Сейчас около 84% укрытий в Украине полностью соответствуют требованиям, а совместная комиссия ГСЧС и органов государственной власти ежеквартально проверяет бомбоубежища.

Общество •   •  5976 просмотра
Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" сотрудничать с попавшим под санкции контрабандистом Вадимом Альпериным.

Экономика •   •  27494 просмотра
Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю российского банка, который внедряет российский рубль на временно оккупированных территориях Украины и финансирует российские войска, воюющие против Вооруженных сил Украины.

Война •   •  6671 просмотра
Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Правительство утвердило порядок определения и применения предельных величин потребления электрической энергии, а также определило перечень критически важных объектов, которые будут получать первоочередное электроснабжение, среди которых воинские части, учреждения здравоохранения, органы государственной власти, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия, имеющие решающее значение для обеспечения продовольственной, экономической и энергетической безопасности.

Общество •   •  8859 просмотра
Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если глава Белого дома Джо Байден не посетит Глобальный саммит мира, то российский лидер Владимир Путин будет аплодировать ему стоя, поскольку Украина ожидает присутствия Байдена на этом важном мероприятии.

политика •   •  13211 просмотра
Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 45 боевых столкновений, наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении.

Война •   •  11801 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

Президент Зеленский обсудил с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем подготовку к Саммиту мира для достижения справедливого мира.

Война •   •  14714 просмотра
Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

Во Львовской области 26-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести после укуса змеи в левую лодыжку.

Общество •   •  13018 просмотра
На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16

Бельгия предоставит Украине 30 истребителей F-16 и 977 млн евро военной помощи до 2028 года в рамках двустороннего соглашения о безопасности.

Война •   •  15227 просмотра
"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16