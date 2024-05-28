По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

В рамках программы "Бок о бок" восстановлен 101 населенный пункт на Херсонщине, хотя проект временно приостановлен. Восстановление осложняется на прибрежных территориях, из-за постоянных обстрелов. Об этом рассказал начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Если говорить о восстановлении, то мы делаем все в тех "условно безопасных" населенных пунктах. Это происходило в рамках программы "Бок о бок". Сейчас она немного приостановилась. Из 15 регионов, сначала было восстановлено 24 населенных пункта, впоследствии это количество увеличилось до 101 населенного пункта правобережья Херсонщины, - говорит Толоконников.

Детали

По его словам, люди, все же, возвращаются в те населенные пункты Херсонщины, где можно более-менее начинать какое-то восстановление или строить планы на будущее, особенно это было заметно весной.

На прибрежных зонах Херсонщины осталось 7-10% населения. Это в основном пожилые люди, которые ни за что не хотят покидать дом. Мы обязаны их обеспечивать всем необходимым. Там есть пункты несокрушимости и стоят Starlink, - добавил он.

Напомним

На оккупированных территориях Херсонщины российские захватчики активно внедряют свою пропаганду в местных школах.