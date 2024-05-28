За програмою "Пліч-о-пліч" було відновлено 101 населений пункт на Херсонщині
Київ • УНН
101 населений пункт у Херсонській області було відновлено в рамках програми "Пліч-о-пліч", хоча проект був тимчасово призупинений через ускладнення, пов'язані з постійними обстрілами прибережних районів.
У рамках програми "Пліч-о-пліч" відбудовано 101 населений пункт на Херсонщині, хоча проєкт тимчасово призупинено. Відновлення ускладнюється на прибережних територіях, через постійні обстріли. Про це розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Якщо говорити про відновлення, то ми робимо усе в тих "умовно безпечних" населених пунктах. Це відбувалось у рамках програми "Пліч-о-пліч". Зараз вона трішки призупинилась. З 15 регіонів, спочатку було відбудовано 24 населених пункти, згодом це кількість збільшилась до 101 населеного пункту правобережжя Херсонщини,
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За його словами, люди, все ж таки, повертаються у ті населенні пункти Херсонщини, де можна більш-менш починати якусь відбудову чи будувати плани на майбутнє, особливо це було помітно навесні.
На прибережних зонах Херсонщини залишилось 7-10% населення. Це здебільшого люди похилого віку, які нізащо не хочуть покидати домівку. Ми зобов'язані їх забезпечувати усім необхідним. Там є пункти незламності та стоять Starlink,
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На окупованих територіях Херсонщини російські загарбники активно впроваджують свою пропаганду у місцевих школах.