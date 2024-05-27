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На окупованих територіях Херсонщини казаки проводять уроки політінформації в школах - Центр спротиву

На окупованих територіях Херсонщини казаки проводять уроки політінформації в школах - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 17850 перегляди

На окупованих територіях Херсонської області російські казаки проводять у школах пропагандистські уроки під назвою "політінформація", розповідаючи дітям про "руський мір" і показуючи фільми, що прославляють росію.

На окупованих територіях Херсонщини російські загарбники активно впроваджують свою пропаганду у місцевих школах. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Ряжені казаки в українських школах на тимчасово окупованих територіях вже стали педагогами. До прикладу, на Херсонщині ці представники окупаційних військ проводять уроки так званої політінформації. Дітям розповідають про те, як впроваджують "руський мір" на знищених ними ж українських землях, демонструють фільми про рф і про те, як важливо стати частиною росії,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Відомо також про те, що для "забезпечення порядку" в захоплених школах на ТОТ залучалися бойовики "казачьєй сотні" з білгородської області. Ці бойовики здебільшого перебували у нетверезому стані та самі чіплялися до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, але й побоїв та протиправних обшуків, під час яких школярі ставали жертвами сексуальних домагань з боку так званих "охоронців".

Нагадаємо

російські загарбники на тимчасово окупованих територіях змушують бюджетників дивитися пропагандистські фільми, щоб промивати мізки українців в окупації виправданнями кремля та героїзацією його керівництва.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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