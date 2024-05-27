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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированных территориях Херсонщины казаки проводят уроки политинформации в школах - Центр сопротивления

На оккупированных территориях Херсонщины казаки проводят уроки политинформации в школах - Центр сопротивления

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 12:08  •  7180 просмотра

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На оккупированных территориях Херсонской области российские казаки проводят в школах пропагандистские уроки под названием "политинформация", рассказывая детям о "русском мире" и показывая фильмы, прославляющие россию.

На оккупированных территориях Херсонщины российские захватчики активно внедряют свою пропаганду в местных школах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Ряженые казаки в украинских школах на временно оккупированных территориях уже стали педагогами. К примеру, на Херсонщине эти представители оккупационных войск проводят уроки так называемой политинформации. Детям рассказывают о том, как внедряют "русский мир" на уничтоженных ими же украинских землях, демонстрируют фильмы о рф и о том, как важно стать частью россии,

- говорится в сообщении.

Детали

Известно также о том, что для "обеспечения порядка" в захваченных школах на ВОТ привлекались боевики "казачьей сотни" из белгородской области. Эти боевики в основном находились в нетрезвом состоянии и сами приставали к школьникам из-за внешнего вида, в частности, одежды, стрижки или окрашенных волос. Зафиксированы случаи не только словесных претензий, но и побоев и противоправных обысков, во время которых школьники становились жертвами сексуальных домогательств со стороны так называемых "охранников".

Напомним

российские захватчики на временно оккупированных территориях заставляют бюджетников смотреть пропагандистские фильмы, чтобы промывать мозги украинцев в оккупации оправданиями кремля и героизацией его руководства.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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