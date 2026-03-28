По Кривому Рогу россияне нанесли повторный удар, из-за более ранней атаки погиб один человек

Российские войска во второй раз за утро атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине, сообщил в субботу глава Совета обороны города Александр Вилкул. В результате более ранней атаки рф, по уточненным данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжы, в городе погиб один человек, пишет УНН.

Враг снова атаковал промышленную и энергетическую инфраструктуру. Идет ликвидация последствий. Во время этого удара, слава Богу, без потерь - написал Вилкул после 10 часов в соцсетях.

Дополнение

Как отметил глава ОВА Ганжа, "по уточненной информации, во время утренней атаки на Кривой Рог погиб 28-летний мужчина. Получил ранения мужчина 50 лет. Он на амбулаторном лечении". Перед этим Ганжа сообщал о двух жертвах.