По Кривому Рогу россияне нанесли повторный удар, из-за более ранней атаки погиб один человек
Киев • УНН
россия второй раз за утро атаковала промышленные объекты города. В результате обстрелов погиб 28-летний мужчина, еще один местный житель получил ранения.
Российские войска во второй раз за утро атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине, сообщил в субботу глава Совета обороны города Александр Вилкул. В результате более ранней атаки рф, по уточненным данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжы, в городе погиб один человек, пишет УНН.
Враг снова атаковал промышленную и энергетическую инфраструктуру. Идет ликвидация последствий. Во время этого удара, слава Богу, без потерь
Дополнение
Как отметил глава ОВА Ганжа, "по уточненной информации, во время утренней атаки на Кривой Рог погиб 28-летний мужчина. Получил ранения мужчина 50 лет. Он на амбулаторном лечении". Перед этим Ганжа сообщал о двух жертвах.