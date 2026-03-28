Кривий Ріг під ранок зазнав нового російського удару, двоє загиблих
Київ • УНН
Внаслідок удару по промисловому підприємству загинули двоє чоловіків. Пошкоджено інфраструктуру та базу відпочинку у трьох громадах області.
Кривий Ріг на Дніпровщині під ранок зазнав ще однієї атаки рф, відомо про двох загиблих і двох поранених людей, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.
Двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Такі наслідки ранкової атаки ворога на Кривий Ріг. Є пошкодження на промисловому підприємстві. Там зайнялися пожежі
Як уточнив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, "ворог здійснив ще одну масовану атаку на наше місто - атакував промислове підприємство" на ранок, після вечірніх ударів.
На Криворіжжі з вечора росіяни, за даними Ганжи, поцілили не лише по самому Кривому Рогу, але і по Лозуватській і Зеленодольській громадах. "Виникли пожежі. Понівечені інфраструктура та будинок на території бази відпочинку", - зазначив голова ОВА.
