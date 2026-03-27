рф атакувала промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу - Вілкул
Київ • УНН
Окупанти поцілили в енергетичну інфраструктуру та житловий сектор міста. У Кривому Розі розпочато аварійно-рятувальну операцію після ворожих ударів.
Армія рф атакувала промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Ворог атакував промислову та енергетичну інфраструктуру. Є влучання і у житловому секторі. Приступили до аварійно-рятувальної операції
Нагадаємо
У Кривому Розі лунають вибухи, місто під шахедною атакою.