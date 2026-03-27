Кривий Ріг під атакою шахедів, у місті пролунали вибухи
Київ • УНН
Російські загарбники атакують Кривий Ріг ударними безпілотниками. Олександр Вілкул закликав мешканців бути обережними через загрозу нових вибухів.
У Кривому Розі лунають вибухи, місто під шахедною атакою. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Вибухи. Кривий Ріг під шахедною атакою. Будьте обережні – у повітрі ще є ворожі дрони
Додамо
У Повітряних силах повідомили про рух групи безпілотників у напрямку Кривого Рогу.
