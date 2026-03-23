рф двічі атакувала Кривий Ріг, є пошкодження інфраструктури і поранені
Київ • УНН
росія вдруге за ранок вдарила по Кривому Рогу та пошкодила інфраструктуру. Внаслідок двох атак четверо людей отримали поранення середньої тяжкості.
росія вранці вдруге атакувала Кривий Ріг на Дніпровщині, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.
Ворог вдруге атакував Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа. Дістали поранень двоє людей
З його слів, медики надають допомогу.
"У Криворізькому районі триває повітряна тривога. До відбою перебувайте у безпечних місцях", - додав він.
Раніше сьогодні голова ОВА повідомив про перший удар ворога по Кривому Рогу, і що пошкоджено інфраструктурні об'єкти. Також були поранені двоє людей, обох чоловіків госпіталізували, їхній стан середньої тяжкості. Через першу ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали.
234 з 251 російського дрона знешкодили за ніч над Україною23.03.26, 08:18 • 4612 переглядiв