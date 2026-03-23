рф дважды атаковала Кривой Рог, есть повреждения инфраструктуры и раненые
Киев • УНН
россия второй раз за утро ударила по Кривому Рогу и повредила инфраструктуру. В результате двух атак четыре человека получили ранения средней тяжести.
россия утром во второй раз атаковала Кривой Рог на Днепропетровщине, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.
Враг во второй раз атаковал Кривой Рог. Повреждена инфраструктура. Загорелся пожар. Получили ранения два человека
По его словам, медики оказывают помощь.
"В Криворожском районе продолжается воздушная тревога. До отбоя находитесь в безопасных местах", - добавил он.
Ранее сегодня глава ОВА сообщил о первом ударе врага по Кривому Рогу, и что повреждены инфраструктурные объекты. Также были ранены два человека, обоих мужчин госпитализировали, их состояние средней тяжести. Из-за первой вражеской атаки произошел пожар. Огонь спасатели уже потушили.
