Кривой Рог под атакой шахедов, в городе прогремели взрывы
Киев • УНН
Российские захватчики атакуют Кривой Рог ударными беспилотниками. Александр Вилкул призвал жителей быть осторожными из-за угрозы новых взрывов.
В Кривом Роге раздаются взрывы, город под шахедной атакой. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Взрывы. Кривой Рог под шахедной атакой. Будьте осторожны – в воздухе еще есть вражеские дроны
Добавим
В Воздушных силах сообщили о движении группы беспилотников в направлении Кривого Рога.
