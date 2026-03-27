рф атаковала промышленную и энергетическую инфраструктуру Кривого Рога - Вилкул
Киев • УНН
Оккупанты попали в энергетическую инфраструктуру и жилой сектор города. В Кривом Роге начата аварийно-спасательная операция после вражеских ударов.
Армия рф атаковала промышленную и энергетическую инфраструктуру Кривого Рога. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Напомним
В Кривом Роге раздаются взрывы, город под шахедной атакой.