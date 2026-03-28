Кривой Рог под утро подвергся новому российскому удару, двое погибших
Киев • УНН
В результате удара по промышленному предприятию погибли двое мужчин. Повреждена инфраструктура и база отдыха в трех общинах области.
Кривой Рог на Днепропетровщине под утро подвергся еще одной атаке рф, известно о двух погибших и двух раненых людях, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.
Двое мужчин погибли, двое получили ранения. Таковы последствия утренней атаки врага на Кривой Рог. Есть повреждения на промышленном предприятии. Там начались пожары
Как уточнил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, "враг совершил еще одну массированную атаку на наш город - атаковал промышленное предприятие" на утро, после вечерних ударов.
На Криворожье с вечера россияне, по данным Ганжы, ударили не только по самому Кривому Рогу, но и по Лозоватской и Зеленодольской громадам. "Возникли пожары. Повреждены инфраструктура и дом на территории базы отдыха", - указал глава ОВА.
