По Кривому Рогу росіяни завдали повторний удар, через ранішу атаку загинув один чоловік
Київ • УНН
Росія вдруге за ранок атакувала промислові об'єкти міста. Внаслідок обстрілів загинув 28-річний чоловік, ще один місцевий житель отримав поранення.
Російські війська вдруге за ранок атакували Кривий Ріг на Дніпровщині, повідомили у суботу голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Внаслідок ранішої атаки рф, за уточненими даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, у місті загинула одна людина, пише УНН.
Ворог знову атакував промислову та енергетичну інфраструктуру. Йде ліквідація наслідків. Під час цього удару слава Богу без втрат
Доповнення
Як зауважив голова ОВА Ганжа, "за уточненою інформацією, під час ранкової атаки на Кривий Ріг загинув 28-річний чоловік. Дістав поранень чоловік 50 років. Він на амбулаторному лікуванні". Перед цим Ганжа повідомляв про дві жертви.