По Кривому Рогу росіяни завдали повторний удар, через ранішу атаку загинув один чоловік

Російські війська вдруге за ранок атакували Кривий Ріг на Дніпровщині, повідомили у суботу голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Внаслідок ранішої атаки рф, за уточненими даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, у місті загинула одна людина, пише УНН.

Ворог знову атакував промислову та енергетичну інфраструктуру. Йде ліквідація наслідків. Під час цього удару слава Богу без втрат - написав Вілкул після 10 години у соцмережах.

Як зауважив голова ОВА Ганжа, "за уточненою інформацією, під час ранкової атаки на Кривий Ріг загинув 28-річний чоловік. Дістав поранень чоловік 50 років. Він на амбулаторному лікуванні". Перед цим Ганжа повідомляв про дві жертви.