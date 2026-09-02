Платформа "СтопТиск" за год работы вернула бизнесу более 78 млн грн - Генпрокурор

За год работы платформы "СтопТиск" Офиса Генерального прокурора по реагированию на случаи неправомерного давления на бизнес предпринимателям вернули более 78 миллионов гривен наличными в разных валютах, драгоценные металлы, автомобили и другое имущество, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко 2 сентября, пишет УНН.

Что такое платформа "СтопТиск"

"Год назад мы запустили "СтопТиск" — цифровую платформу для прямой коммуникации бизнеса с Офисом Генерального прокурора.

Тогда это был новый инструмент, эффективность которого должна была подтвердиться практикой. Сегодня можем констатировать, что нам удалось выстроить системную коммуникацию с предпринимателями и наладить оперативное реагирование на конкретные ситуации", — написал Кравченко в соцсетях.

Механизмы взаимодействия, по его словам, — четкие и понятные.

"Бизнес знает, куда обращаться в случаях неправомерного давления, процессуальных злоупотреблений, необоснованного изъятия имущества или вмешательства в хозяйственную деятельность, блокировки счетов и других незаконных действий правоохранителей", — подчеркнул Кравченко.

Обращения, указал он, регистрируются автоматически и сразу поступают в уполномоченное подразделение Офиса Генерального прокурора и соответствующую областную прокуратуру. Далее — проверка, реагирование и обратная связь.

Каковы результаты работы

"За год через платформу поступило 297 обращений, из них 292 уже обработаны. В 58 случаях прокуроры приняли меры для восстановления нарушенных прав предпринимателей", — сообщил Кравченко.

Организовано 47 личных встреч с представителями бизнеса, добавил Генпрокурор.

"Кроме того, предпринимателям возвращены наличные в разных валютах на общую сумму более 78 млн грн, а также драгоценные металлы, автомобили, технику и оборудование", — отметил он.

Кравченко подчеркнул: "Ни одно обращение не остается без рассмотрения, за каждым из них стоит конкретная ситуация и конкретное решение. В этом и заключается системность".

Что дальше

"Активная работа будет продолжаться, и если вы как предприниматель чувствуете давление — обращайтесь через stoptysk.gp.gov.ua. Механизм проверки и реагирования запускается в несколько кликов", — отметил Генпрокурор.

"Наша позиция неизменна: честный бизнес должен работать и быть защищенным. А те, кто нарушает закон, независимо от статуса или должности, — нести ответственность. Работаем дальше", — указал Кравченко.

"Между комментариями и решением проблемы - один клик": Генпрокурор Кравченко призвал бизнес сообщать о давлении через портал "СтопТиск"