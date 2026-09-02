Платформа "СтопТиск" за рік роботи повернула бізнесу понад 78 млн грн - Генпрокурор

За рік роботи платформи "СтопТиск" Офісу Генпрокурора з реагування у випадках неправомірного тиску на бізнес підприємцям повернули понад 78 мільйонів гривень готівкою в різних валютах, дорогоцінні метали, автомобілі та інше майно, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко 2 вересня, пише УНН.

Що таке платформа "СтопТиск"

"Рік тому ми запустили "СтопТиск" – цифрову платформу для прямої комунікації бізнесу з Офісом Генерального прокурора.

Тоді це був новий інструмент, ефективність якого мала підтвердити практика. Сьогодні можемо констатувати, що нам вдалося вибудувати системну комунікацію з підприємцями та налагодити оперативне реагування на конкретні ситуації", - написав Кравченко у соцмережах.

Механізми взаємодії, з його слів, - чіткі та зрозумілі.

"Бізнес знає, куди звертатися у випадках неправомірного тиску, процесуальних зловживань, безпідставного вилучення майна чи втручання в господарську діяльність, блокування рахунків та інших незаконних дій правоохоронців", - наголосив Кравченко.

Звернення, вказав він, реєструються автоматично й одразу надходять до уповноваженого підрозділу Офісу Генерального прокурора та відповідної обласної прокуратури. Далі – перевірка, реагування та зворотний зв'язок.

Які результати роботи

"За рік через платформу надійшло 297 звернень, із них 292 вже опрацьовані. У 58 випадках прокурори вжили заходів для відновлення порушених прав підприємців", - повідомив Кравченко.

Організовано 47 особистих зустрічей із представниками бізнесу, додав Генпрокурор.

"Крім того, підприємцям повернуто готівку в різних валютах на загальну суму понад 78 млн грн, а також дорогоцінні метали, автомобілі, техніку та обладнання", - зазначив він.

Кравченко підкреслив: "Жодне звернення не залишається без розгляду, за кожним із них стоїть конкретна ситуація та конкретне рішення. Це і є системність".

Що далі

"Активна робота триватиме і якщо ви, як підприємець, відчуваєте тиск – звертайтеся через stoptysk.gp.gov.ua. Механізм перевірки та реагування запускають декілька кліків", - зауважив Генпрокурор.

"Наша позиція незмінна: чесний бізнес має працювати й бути захищеним. А ті, хто порушують закон, незалежно від статусу чи посади, – нести відповідальність. Працюємо далі", - вказав Кравченко.

"Між коментарями і вирішенням проблеми - один клік": Генпрокурор Кравченко закликав бізнес повідомляти про тиск через портал "СтопТиск"