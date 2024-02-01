Платежная карта для искателей убежища в ФРГ предотвратит утечку денежной помощи за границу

Федеральные земли Германии определились со стандартами введения плановой платежной карты для беженцев. Часть помощи, уже в этом году иммигранты будут получать в виде кредита на платежную карту. Использование таких платежных карточек призвано лишить возможности искателей убежища переводить деньги, полученные от государственной поддержки в Германии, в страну их происхождения.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на Tagesschau.

Детали

Часть государственных льгот для искателей убежища в Германии в будущем будет предоставляться как кредит на платежную карточку и больше не будет выплачиваться наличными. 14 из 16 федеральных земель согласовали общие стандарты для процесса закупок, который должен завершиться к лету 2024 года. Бенефициарам также не будет предоставлен собственный счет. Среди прочего, это делается для того, чтобы предотвратить утечку денежных выплат за границу.

В будущем те, кто имеет право на льготы, должны получать часть своих льгот в виде кредита на карту вместо наличного платежа - отметил премьер-министр Гессена Борис Рейн на конференции премьер-министров ФРГ.

Каждая федеральная земля, по словам чиновника, сама будет решать, какую сумму наличности и другие дополнительные функции ей предоставлять.

Также представитель Христианско-демократического союза Германии доложил, что Бавария и Мекленбург-Передняя Померания идут своим путем в процессе закупок для внедрения платежной карты.

Напомним,

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