Платіжна картка для шукачів притулку у ФРН запобігатиме витоку грошової допомоги за кордон
Київ • УНН
Німецькі землі погодилися надавати частину допомоги шукачам притулку через платіжні картки, щоб запобігти грошовим переказам за кордон.
Федеральні землі Німеччини визначилися зі стандартами запровадження планової платіжної картки для біженців. Частину допомоги, вже у цьому роцы іммігранти отримуватимуть у вигляді кредиту на платіжну карту. Використання таких платіжних карток покликане позбавити можливості шукачыв притулку переказувати гроші, отримані від державної підтримки в Німеччині, у країну їхнього походження.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Tagesschau.
Деталі
Частина державних пільг для шукачів притулку в Німеччині в майбутньому надаватиметься як кредит на платіжну картку і більше не виплачуватиметься готівкою. 14 із 16 федеральних земель погодили спільні стандарти для процесу закупівель, який має завершитися до літа 2024 року. Бенефіціарам також не буде надано власного рахунку. Серед іншого, це робиться для того, щоб запобігти витоку грошових виплат за кордон.
У майбутньому ті, хто має право на пільги, повинні отримувати частину своїх пільг у вигляді кредиту на картку замість готівкового платежу
Кожна федеральна земля, за словами посадовця, сама вирішуватиме, яку суму готівки та інші додаткові функції їй надавати.
Також представник Християнсько-демократичного союзу Німеччини доповів, що Баварія та Мекленбург-Передня Померанія йдуть своїм шляхом у процесі закупівель для впровадження платіжної картки.
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