План победы Украины скоро будет опубликован - посол в Германии
Киев • УНН
Украинский посол в Германии анонсировал публикацию Плана победы Украины. План будет включать военные, дипломатические и экономические шаги для принуждения рф к переговорам.
Украинский План победы скоро будет опубликован. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.
"Украинский "План Победы" скоро будет опубликован", - сказал Макеев в эфире ZDF.
По его словам, в ближайшие дни ожидается публикация первых подробностей Плана победы Украины.
Часть плана включает военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить Россию пойти на переговоры. Речь идет также о санкциях против россии.
Дополнение
12 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал представление президентом Владимиром Зеленским Плана победы украинцам в ближайшие дни.
Зеленский заявлял, что Украина стремится подготовить документ "Основы мира" до ноября. План предусматривает завершение войны до 2025 года и вступление Украины в НАТО.
Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что партнеры понимают логику Плана победы Украины. Украина ожидает конкретных шагов от партнеров в ответ на представленный план.
Зеленский: если мы реализуем План победы, то россия не сможет продолжать войну и будет принуждена к миру10 октября 2024, 21:47 • 16357 просмотров