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Актуальное
План победы Украины скоро будет опубликован - посол в Германии

План победы Украины скоро будет опубликован - посол в Германии

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 13:29  •  6096 просмотра

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Украинский посол в Германии анонсировал публикацию Плана победы Украины. План будет включать военные, дипломатические и экономические шаги для принуждения рф к переговорам.

Украинский План победы скоро будет опубликован. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает УНН со ссылкой на Tagesschau

"Украинский "План Победы" скоро будет опубликован", - сказал Макеев в эфире ZDF. 

По его словам, в ближайшие дни ожидается публикация первых подробностей Плана победы Украины. 

Часть плана включает военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить Россию пойти на переговоры. Речь идет также о санкциях против россии.

Дополнение

12 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал представление президентом Владимиром Зеленским Плана победы украинцам в ближайшие дни.

Зеленский заявлял, что Украина стремится подготовить документ "Основы мира" до ноября. План предусматривает завершение войны до 2025 года и вступление Украины в НАТО. 

Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что партнеры понимают логику Плана победы Украины. Украина ожидает конкретных шагов от партнеров в ответ на представленный план.

Зеленский: если мы реализуем План победы, то россия не сможет продолжать войну и будет принуждена к миру10 октября 2024, 21:47 • 16357 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
natoNATO
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
andrii-yermakАндрей Ермак
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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