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План перемоги України скоро буде опубліковано - посол в Німеччині

Київ • УНН

 • 13660 перегляди

Український посол у Німеччині анонсував публікацію Плану перемоги України. План включатиме військові, дипломатичні та економічні кроки для змушення рф до переговорів.

План перемоги України скоро буде опубліковано - посол в Німеччині

Український План перемоги скоро буде опубліковано. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, передає УНН з посиланням на Tagesschau

"Український "План Перемоги" скоро буде опубліковано", - сказав Макєєв в ефірі ZDF. 

За його словами, найближчими днями очікується публікація перших подробиць Плану перемоги України. 

Частина плану включає військові, дипломатичні та економічні кроки, щоб змусити росію піти на переговори. Йдеться також про санкції проти росії.

Доповнення

12 жовтня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк анонсував представлення президентом Володимиром Зеленським Плану перемоги українцям найближчими днями.

Зеленський заявляв, що Україна прагне підготувати документ "Основи миру" до листопада. План передбачає завершення війни до 2025 року та вступ України до НАТО. 

Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що партнери розуміють логіку Плану перемоги України. Україна очікує на конкретні кроки від партнерів у відповідь на представлений план.

Зеленський: якщо ми реалізуємо План перемоги, то росія не зможе продовжувати війну і буде примушена до миру 11.10.24, 00:47 • 17297 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
NATO
Михайло Подоляк
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