Правоохранители задержали в Виннице агента фсб, который пытался сжечь одно из админзданий ТЦК на территории региона. Также он планировал серию поджогов на территории Житомира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Правоохранители задержали агента фсб "по горячим следам" после того, как он бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата и снял возгорание на камеру телефона.

По данным следствия, вражеским агентом оказался 17-летний житель Одессы, который весной этого года попал в поле зрения фсб из-за поисков быстрого заработка в интернете.

Представитель российской спецслужбы предложил одесситу за деньги совершать поджоги объектов военной инфраструктуры и автомобилей украинских защитников.

После "тестовых" задач в виде фотофиксации локаций Сил обороны в портовом городе оккупанты "отправили" своего соратника в Винницкую область. Там диверсант должен был поджечь здание ТЦК.

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После этого задания диверсант должен был продолжить серию поджогов на территории Житомира, указали в СБУ.

Во время обысков у фигуранта изъято самодельную зажигательную смесь и мобильный телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с агрессором.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.