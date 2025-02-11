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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пытались установить GPS-маячок на авто сопровождения колонн ВСУ: задержали агента рф с несовершеннолетним приспешником

Пытались установить GPS-маячок на авто сопровождения колонн ВСУ: задержали агента рф с несовершеннолетним приспешником

Киев  •  УНН

 • 2739 просмотра

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В Кировоградской области задержан 20-летний агент рф и его 17-летний сообщник. Они пытались установить GPS-маячок на спецтранспорт, сопровождающий военные колонны ВСУ на фронт.

В Кировоградской области задержали агентов рф, которые пытались установить GPS-маячок на спецтранспорт, сопровождающий колонны ВСУ на фронт. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали 

«Служба безопасности задержала на Кировоградщине агента рф и его несовершеннолетнего соратника, которые шпионили за военной техникой Сил обороны», - говорится в сообщении.

Как отмечает СБУ, для выполнения вражеского задания фигуранты должны были скрыто установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны ВСУ.

Таким образом, в режиме реального времени, враг планировал следить за маршрутами движения и пунктами прибытия украинских войск во фронтовых районах.

«Для этого оккупанты дистанционно завербовали 20-летнего безработного из Киевской области, который искал «легкие» деньги на Телеграмм-каналах», - сообщают спецслужбы.

Как только задержанный получил задание, как указано, он прибыл на Кировоградщину, где начал собирать данные о местах базирования и движения военных колонн.

Кроме того, как отмечается, агент привлек 17-летнего парня, которого использовал «втемную» и пообещал «быстрый» заработок. По указаниям задержанного, несовершеннолетний отследил место парковки спецавтомобиля ВСУ. Дождавшись сумерек, он пытался закрепить на нем «маячок». Тогда юношу задержали сотрудники СБУ, а также спецслужба задержала и основного агента, который координировал преступные действия несовершеннолетнего, сообщили в спецслужбе.

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В результате обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности, а также GPS-трекер, которым они собирались «оборудовать» спецавтомобиль ВСУ.

«Также в ходе расследования было установлено, что 20-летний агент дополнительно фиксировал для оккупантов локации ТЦК и парковочные места служебного транспорта украинских войск», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы выполнить задание, агент посуточно арендовал жилье, а коммуникацию с оккупантами поддерживал через анонимный чат в мессенджере.

«Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)», - сообщили в спецслужбе.

Сейчас агент находится под стражей, и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По информации СБУ, сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Несовершеннолетний фигурант сотрудничает со следствием.

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Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаКриминал и ЧП

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