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Намагалися встановити GPS-маячок на авто супроводу колон ЗСУ: затримали агента рф з неповнолітнім поплічником

Намагалися встановити GPS-маячок на авто супроводу колон ЗСУ: затримали агента рф з неповнолітнім поплічником

Київ • УНН

 • 28861 перегляди

У Кіровоградській області затримано 20-річного агента рф та його 17-річного спільника. Вони намагались встановити GPS-маячок на спецтранспорт, що супроводжує військові колони ЗСУ на фронт.

У Кіровоградській області затримали агентів рф, які намагалися встановити GPS-маячок на спецтранспорт, що супроводжує колони ЗСУ на фронт. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі 

"Служба безпеки затримала на Кіровоградщині агента рф та його неповнолітнього поплічника, які шпигували за військовою технікою Сил оборони", - ідеться у повідомленні.

Як зазначає СБУ, для виконання ворожого завдання фігуранти мали приховано встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ.

Таким чином, у режимі реального часу, ворог планував слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах.

"Для цього окупанти дистанційно завербували 20-річного безробітного з Київської області, який шукав "легкі" гроші на Телеграм-каналах", - повідомляють спецслужби.

Як тільки затриманий отримав завдання, як вказано, він прибув на Кіровоградщину, де почав збирати дані про місця базування та руху військових колон.

Окрім того, як зазначається, агент залучив 17-річного хлопця, якого використав "втемну" та пообіцяв "швидкий" заробіток. За вказівками затриманого, неповнолітній відстежив місце паркування спецавтомобіля ЗСУ. Дочекавшись сутінків, він намагався закріпити на ньому "маячок". Тоді юнака затримали співробітники СБУ, а також спецслужба затримала і основного агента, який координував злочинні дії неповнолітнього, повідомили у спецслужбі.

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У результаті обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони із доказами підривної діяльності, а також GPS-трекер, яким вони збирались "обладнати" спецавтомобіль ЗСУ.

"Також під час розслідування було встановлено, що 20-річний агент додатково фіксував для окупантів локації ТЦК та паркувальні місця службового транспорту українських військ", - ідеться у повідомленні.

Для того, аби виконати завдання, агент подобово орендував житло, а комунікацію з окупантами підтримував через анонімний чат у месенджері.

"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - повідомили у спецслужбі.

Наразі агент перебуває під вартою, і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією СБУ, наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Неповнолітній фігурант співпрацює зі слідством.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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