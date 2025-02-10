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СБУ викрила диякона УПЦ (МП) та психотерапевта у шпигунстві на користь фсб

СБУ викрила диякона УПЦ (МП) та психотерапевта у шпигунстві на користь фсб

Київ • УНН

 • 48622 перегляди

У Харкові затримали двох агентів фсб - лікаря-психотерапевта та диякона УПЦ (МП), які збирали дані про українських військових. Зловмисники використовували пацієнтів та прихожан для отримання інформації про ЗСУ.

Служба безпеки України затримала диякона УПЦ (МП) та психотерапевта за шпигування за українськими військовими - оборонцями Харкова на замовлення фсб, повідомили у СБУ у понеділок, пише УНН.

Служба безпеки затримала у Харкові двох агентів фсб. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії УПЦ (МП), які шпигували у прифронтовому місті

- повідомили у СБУ.

Як зазначили у СБУ, зловмисники намагалися встановити місця розташування особового складу та військової техніки Сил оборони. Вони також збирали персональні дані українських військових та їхні маршрути пересування у Харкові.

Лікар, за даними СБУ, "втемну" використовував своїх пацієнтів, серед яких були військові, що проходили реабілітацію після бойових дій, для отримання інформації. До співпраці з фсб він залучив свого близького знайомого - диякона місцевого собору Харківської єпархії УПЦ (МП), який непомітно випитував потрібні дані у прихожан.

Отримані відомості лікар, як вказано, передавав російському куратору через месенджер, використовуючи окремий телефон та сім-карту, сховану у поштовій скриньці.

Попри заходи конспірації, СБУ задокументувала їхні злочини та затримала за місцями проживання. Контррозвідка встановила, що лікар певний час був "сплячим агентом" фсб, активованим навесні 2024 року.

Під час обшуків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами їхньої діяльності.

Фігурантам повідомили про підозру за: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вони перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Хмельницькому затримали агента рф, який готував теракт біля підрозділів Сил оборони - СБУ07.02.25, 10:36 • 31962 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
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