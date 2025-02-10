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СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП) и психотерапевта в шпионаже в пользу фсб

СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП) и психотерапевта в шпионаже в пользу фсб

Киев  •  УНН

 • 12148 просмотра

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В Харькове задержали двух агентов фсб - врача-психотерапевта и диакона УПЦ (МП), которые собирали данные об украинских военных. Злоумышленники использовали пациентов и прихожан для получения информации о ВСУ.

Служба безопасности Украины задержала диакона УПЦ (МП) и психотерапевта за шпионаж за украинскими военными - защитниками Харькова по заказу фсб, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Служба безопасности задержала в Харькове двух агентов фсб. Ими оказались местный врач-психотерапевт и его сообщник - диакон Харьковской епархии УПЦ (МП), которые шпионили в прифронтовом городе

- сообщили в СБУ.

Как отметили в СБУ, злоумышленники пытались установить места расположения личного состава и военной техники Сил обороны. Они также собирали персональные данные украинских военных и их маршруты передвижения в Харькове.

Врач, по данным СБУ, «втемную» использовал своих пациентов, среди которых были военные, проходившие реабилитацию после боевых действий, для получения информации. К сотрудничеству с фсб он привлек своего близкого знакомого - диакона местного собора Харьковской епархии УПЦ (МП), который незаметно выспрашивал нужные данные у прихожан.

Полученные сведения врач, как указано, передавал российскому куратору через мессенджер, используя отдельный телефон и сим-карту, спрятанную в почтовом ящике.

Несмотря на меры конспирации, СБУ задокументировала их преступления и задержала по месту жительства. Контрразведка установила, что врач некоторое время был «спящим агентом» фсб, активированным весной 2024 года.

Во время обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами их деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения); ч. 1 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас они находятся под стражей без права залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Хмельницком задержали агента рф, который готовил теракт возле подразделений Сил обороны - СБУ07.02.25, 10:36 • 26770 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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