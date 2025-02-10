СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП) и психотерапевта в шпионаже в пользу фсб
Киев • УНН
В Харькове задержали двух агентов фсб - врача-психотерапевта и диакона УПЦ (МП), которые собирали данные об украинских военных. Злоумышленники использовали пациентов и прихожан для получения информации о ВСУ.
Служба безопасности Украины задержала диакона УПЦ (МП) и психотерапевта за шпионаж за украинскими военными - защитниками Харькова по заказу фсб, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.
Служба безопасности задержала в Харькове двух агентов фсб. Ими оказались местный врач-психотерапевт и его сообщник - диакон Харьковской епархии УПЦ (МП), которые шпионили в прифронтовом городе
Как отметили в СБУ, злоумышленники пытались установить места расположения личного состава и военной техники Сил обороны. Они также собирали персональные данные украинских военных и их маршруты передвижения в Харькове.
Врач, по данным СБУ, «втемную» использовал своих пациентов, среди которых были военные, проходившие реабилитацию после боевых действий, для получения информации. К сотрудничеству с фсб он привлек своего близкого знакомого - диакона местного собора Харьковской епархии УПЦ (МП), который незаметно выспрашивал нужные данные у прихожан.
Полученные сведения врач, как указано, передавал российскому куратору через мессенджер, используя отдельный телефон и сим-карту, спрятанную в почтовом ящике.
Несмотря на меры конспирации, СБУ задокументировала их преступления и задержала по месту жительства. Контрразведка установила, что врач некоторое время был «спящим агентом» фсб, активированным весной 2024 года.
Во время обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами их деятельности.
Фигурантам сообщили о подозрении по: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения); ч. 1 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Сейчас они находятся под стражей без права залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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