Закликав рашистів перетворити Сумщину на "мертву зону": московський пропагандист отримав 8 років позбавлення волі

За матеріалами Служби безпеки заочний вирок отримав російський пропагандист сергій міхєєв. Зловмисник публічно підтримує збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів проти цивільного населення України. Оскільки він переховується у москві від правосуддя, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

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За даними слідства, у червні 2023 року Міхєєв закликав командування окупаційних угруповань рф здійснити серію масованих ракетно-бомбових та артилерійських ударів по Сумах.

У такий спосіб зловмисник пропонував перетворити прифронтове українське місто на "мертву зону", в якій, за його словами, "не повинно залишитися живих людей,