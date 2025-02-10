Призывал рашистов превратить Сумщину в "мертвую зону": московский пропагандист получил 8 лет лишения свободы
Киев • УНН
Суд заочно приговорил российского пропагандиста сергея михеева к 8 годам заключения. Он призывал рф превратить Сумы в "мертвую зону" и регулярно поддерживал военные преступления против Украины.
По материалам Службы безопасности заочный приговор получил российский пропагандист сергей михеев. Злоумышленник публично поддерживает вооруженную агрессию рф и военные преступления рашистов против гражданского населения Украины. Поскольку он скрывается в москве от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в июне 2023 года михеев призвал командование оккупационных группировок РФ осуществить серию массированных ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по Сумах.
Таким образом злоумышленник предлагал превратить прифронтовой украинский город в "мертвую зону", в которой, по его словам, "не должно остаться живых людей,
Этот тезис михеев, который позиционирует себя как "политолог", обнародовал во время одного из своих эфиров на рупоре кремля - радиостанции "Вести FM".
Кроме того, он регулярно выступает на пропагандистских ток-шоу Соловьева, где призывает к продолжению авиаударов и артобстрелов гражданской инфраструктуры в приграничных районах Украины.
На основании собранных доказательств суд признал михеева виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Поскольку злоумышленник скрывается в россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства,
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