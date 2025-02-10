Призывал рашистов превратить Сумщину в "мертвую зону": московский пропагандист получил 8 лет лишения свободы

По материалам Службы безопасности заочный приговор получил российский пропагандист сергей михеев. Злоумышленник публично поддерживает вооруженную агрессию рф и военные преступления рашистов против гражданского населения Украины. Поскольку он скрывается в москве от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в июне 2023 года михеев призвал командование оккупационных группировок РФ осуществить серию массированных ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по Сумах.

Таким образом злоумышленник предлагал превратить прифронтовой украинский город в "мертвую зону", в которой, по его словам, "не должно остаться живых людей,

Этот тезис михеев, который позиционирует себя как "политолог", обнародовал во время одного из своих эфиров на рупоре кремля - радиостанции "Вести FM".

Кроме того, он регулярно выступает на пропагандистских ток-шоу Соловьева, где призывает к продолжению авиаударов и артобстрелов гражданской инфраструктуры в приграничных районах Украины.

На основании собранных доказательств суд признал михеева виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Поскольку злоумышленник скрывается в россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства,