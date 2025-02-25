Пыталась заложить взрывчатку возле порта: задержан агент российской военной разведки, которая ранее жгла энергообъекты

ukenru
Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
10:21 • 32283 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
10:03 • 46699 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
09:33 • 58679 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
09:27 • 63492 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico
07:49 • 90763 просмотра

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта
06:30 • 102643 просмотра

Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
05:50 • 103666 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 126095 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 115054 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 109905 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

25 февраля, 03:20 • 105657 просмотра
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

25 февраля, 03:29 • 107619 просмотра
Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

25 февраля, 03:55 • 106434 просмотра
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

25 февраля, 04:12 • 83309 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 108790 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 108790 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 173800 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 253325 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 257122 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 231808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

10:08 • 24073 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

08:04 • 56616 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 126986 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 142736 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 122753 просмотра
Актуальное
Пыталась заложить взрывчатку возле порта: задержан агент российской военной разведки, которая ранее жгла энергообъекты

Пыталась заложить взрывчатку возле порта: задержан агент российской военной разведки, которая ранее жгла энергообъекты

Киев  •  УНН

 • 9103 просмотра

Read in English

СБУ задержала 32-летнюю одесситку, завербованную российским ГРУ, при попытке заложить взрывчатку возле порта. Ранее предательница уже подожгла железнодорожные объекты и планировала получить оружие.

По указанию гру предательница подожгла релейный шкаф сигнальной установки и трансформаторную подстанцию на местной линии железнодорожного сообщения.

Сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Специалисты Службы безопасности Украины задержали российскую коллаборационистку, которая готовила схроны для терактов возле портовой инфраструктуры в Одессе.

По данным следствия, фигуранткой является 32-летняя одесситка, которую в конце 2024 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник сил специальных операций российского гру.

Установлено, что по его указанию предательница подожгла релейный шкаф сигнальной установки и трансформаторную подстанцию на местной линии железнодорожного сообщения.

- информирует СБУ.

Новое задание от РФ, которое получила фигурантка заключалось в обустройстве вблизи порта схрона с комплектующими для самодельного взрывного устройства (СВУ).

Для этого женщина ездила в Днепр, где по координатам своего российского куратора забрала из тайника элемент взрывчатки, замаскированный в пачку от сигарет. По возвращении в Одессу предательница пыталась заложить комплектующую для СВП в заранее подготовленный тайник возле портовой инфраструктуры.

- говорится в сообщении СБУ. 

Но контрразведчики СБУ задержали агента «на горячем» и изъяли у нее часть взрывного устройства.

фсб рф ликвидировали коллаборанта подсудевского в оккупированном Приморске - ГУР24.02.25, 15:48 • 41435 просмотров

Кроме того, как информируют правоохранители, было установлено, что следующей составляющей схрона было огнестрельное оружие, которое фигурантка должна была забрать из другого прифронтового города.

Image

Во время обысков у задержанной следователи изъяли мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российским гру.

Image

Сейчас следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По заказу рф взорвал авто военного прокурора: в Одессе задержали 18-летнего агента фсб21.02.25, 19:08 • 37437 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКриминал и ЧП
dneprДнепр
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
odessaОдесса

Обратиться по вопросам размещения рекламы