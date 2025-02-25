Пыталась заложить взрывчатку возле порта: задержан агент российской военной разведки, которая ранее жгла энергообъекты
Киев • УНН
СБУ задержала 32-летнюю одесситку, завербованную российским ГРУ, при попытке заложить взрывчатку возле порта. Ранее предательница уже подожгла железнодорожные объекты и планировала получить оружие.
По указанию гру предательница подожгла релейный шкаф сигнальной установки и трансформаторную подстанцию на местной линии железнодорожного сообщения.
Сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Специалисты Службы безопасности Украины задержали российскую коллаборационистку, которая готовила схроны для терактов возле портовой инфраструктуры в Одессе.
По данным следствия, фигуранткой является 32-летняя одесситка, которую в конце 2024 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник сил специальных операций российского гру.
Установлено, что по его указанию предательница подожгла релейный шкаф сигнальной установки и трансформаторную подстанцию на местной линии железнодорожного сообщения.
Новое задание от РФ, которое получила фигурантка заключалось в обустройстве вблизи порта схрона с комплектующими для самодельного взрывного устройства (СВУ).
Для этого женщина ездила в Днепр, где по координатам своего российского куратора забрала из тайника элемент взрывчатки, замаскированный в пачку от сигарет. По возвращении в Одессу предательница пыталась заложить комплектующую для СВП в заранее подготовленный тайник возле портовой инфраструктуры.
Но контрразведчики СБУ задержали агента «на горячем» и изъяли у нее часть взрывного устройства.
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Кроме того, как информируют правоохранители, было установлено, что следующей составляющей схрона было огнестрельное оружие, которое фигурантка должна была забрать из другого прифронтового города.
Во время обысков у задержанной следователи изъяли мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российским гру.
Сейчас следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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