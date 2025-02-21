По заказу рф взорвал авто военного прокурора: в Одессе задержали 18-летнего агента фсб
Киев • УНН
В Одессе задержали 18-летнего местного жителя, который по заданию фсб взорвал автомобиль военного прокурора. Злоумышленник изготовил взрывное устройство и активировал его дистанционно, в результате чего пострадал прохожий.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали агента фсб, который подготовил теракт в центре Одессы 20 февраля этого года. Он взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Правоохранители задержали исполнителя теракта вечером того же дня. Им оказался 18-летний житель Одессы, которого оккупанты завербовали через Телеграмм-канал по поиску "легких" денег.
По инструкции российской спецслужбы молодой человек собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) в съемной квартире мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте.
Для увеличения поражающей силы он дополнительно начинил взрывчатку металлическими гайками и заложил ее под машину военного прокурора.
Также напротив "цели" злоумышленник установил скрытый мобильный телефон с функцией удаленного доступа для фсб.
В дальнейшем российская спецслужба дистанционно активировала взрывчатку.
Как сообщают правоохранители, в результате взрыва получил ранения прохожий.
Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с оккупантами.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Добавим
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Взрыв в Одессе: сдетонировал неизвестный предмет, повреждены три авто20.02.25, 17:52 • 31357 просмотров