На замовлення рф підірвав авто військового прокурора: в Одесі затримали 18-річного агента фсб
Київ • УНН
В Одесі затримали 18-річного місцевого жителя, який за завданням фсб підірвав автомобіль військового прокурора. Зловмисник виготовив вибуховий пристрій та активував його дистанційно, внаслідок чого постраждав перехожий.
Служба безпеки та Національна поліція затримали агента фсб, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого цього року. Він підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
Правоохоронці затримали виконавця теракту увечері того ж дня. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких" грошей.
За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.
Для збільшення уражаючої сили він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора.
Також навпроти "цілі" зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для фсб.
У подальшому російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку.
Як повідомляють правоохоронці, внаслідок вибуху отримав поранення перехожий.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Додамо
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вибух в Одесі: здетонував невідомий предмет, пошкоджено три авто20.02.25, 17:52 • 35471 перегляд