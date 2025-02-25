Намагалася закласти вибухівку біля порту: затримано агентку російської воєнної розвідки, яка раніше палила енергооб'єкти

За вказівкою гру зрадниця підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення.

Повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Фахівці Служби безпеки України затримали російську колаборантку, яка готувала схрони для терактів біля портової інфраструктури у Одесі.

За даними слідства, фігуранткою є 32-річна одеситка, яку наприкінці 2024 року дистанційно завербував кадровий співробітник сил спеціальних операцій російського гру.

Встановлено, що за його вказівкою зрадниця підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення.

Нове завдання від рф, яке отримала фігурантка полягало у облаштуванні поблизу порту схрону з комплектуючими для саморобного вибухового пристрою (СВП).

Для цього жінка їздила до Дніпра, де за координатами свого російського куратора забрала зі схованки елемент вибухівки, замаскований в пачку від сигарет.Після повернення в Одесу зрадниця намагалася закласти комплектуючу для СВП у заздалегідь підготовлену схованку біля портової інфраструктури.