Намагалася закласти вибухівку біля порту: затримано агентку російської воєнної розвідки, яка раніше палила енергооб'єкти

Намагалася закласти вибухівку біля порту: затримано агентку російської воєнної розвідки, яка раніше палила енергооб'єкти
Київ • УНН
СБУ затримала 32-річну одеситку, завербовану російським ГРУ, під час спроби закласти вибухівку біля порту. Раніше зрадниця вже підпалила залізничні об'єкти та планувала отримати зброю.
За вказівкою гру зрадниця підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення.
Повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
Фахівці Служби безпеки України затримали російську колаборантку, яка готувала схрони для терактів біля портової інфраструктури у Одесі.
За даними слідства, фігуранткою є 32-річна одеситка, яку наприкінці 2024 року дистанційно завербував кадровий співробітник сил спеціальних операцій російського гру.
Встановлено, що за його вказівкою зрадниця підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення.
Нове завдання від рф, яке отримала фігурантка полягало у облаштуванні поблизу порту схрону з комплектуючими для саморобного вибухового пристрою (СВП).
Для цього жінка їздила до Дніпра, де за координатами свого російського куратора забрала зі схованки елемент вибухівки, замаскований в пачку від сигарет.Після повернення в Одесу зрадниця намагалася закласти комплектуючу для СВП у заздалегідь підготовлену схованку біля портової інфраструктури.
Але контррозвідники СБУ затримали агентку "на гарячому" і вилучили у неї частину вибухового пристрою.
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Крім того, як інформують правоохоронці, було встановлено, що наступною складовою схрону була вогнепальна зброя, яку фігурантка мала забрати з іншого прифронтового міста.
Під час обшуків у затриманої слідчі вилучили мобільний телефон із доказами комунікації з російським гру.
Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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