фсб рф ліквідували колаборанта подсудєвского в окупованому Приморську - ГУР
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Приморську стався вибух у кабінеті керівника "МФЦ" романа подсудєвського. фсб рф організувала підрив через внутрішню боротьбу за фінансові потоки на окупованих територіях.
Співробітники фсб рф у тимчасово окупованому Приморську в Запорізькій області вночі влаштували вибух у кабінеті так званого керівника незаконної окупаційної установи "МФЦ (мноґофункциональний центр) мои докумєнти" романа подсудєвского. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
23 лютого 2025 року в нічний час у тимчасово окупованому Приморську Запорізької області пролунав потужний вибух ― детонація відбулась у кабінеті так званого керівника незаконної окупаційної установи "МФЦ (мноґофункциональний центр) мои докумєнти" романа подсудєвского,
В ГУР зазначають, що подсудєвскій ― зрадник України, колаборант, колишній високопосадовець Прикордонної служби України, який втік до окупованого Криму у 2015 році.
Там він деякий час прислужував гауляйтеру аксьонову на прізвисько "ґоблін" та почав співпрацю з чекістами так званого "управлєнія фсб по рєспублікє Крим,
Повідомляється, що між цим управлінням ворожої спецслужби у тимчасово окупованому Криму та іншим кланом фсб рф триває внутрішня ворожнеча за грошові потоки на захоплених територіях Запорізької області.
Власне, вибух у кабінеті подсудєвского в окупованому Приморську організували фсб-шники з москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан. У такий спосіб фсб-шники з луб’янки надіслали сигнал колаборанту подсудєвскому та його покровителям про необхідність урізати апетити і бути поступливішими "старшому брату,
Зазначається, що про інцидент із вибухом стало відомо вищим вождям фсб, нині чекісти проводять перевірки всередині спецслужби.
ГУР МО України нагадує, що навіть покірна і старанна служба окупаційній владі аж ніяк не гарантує захисту від ліквідації зажерливими московитськими корупціонерами,
У Києві затримали колаборанта, який постачав окупантам будматеріали для оборонних споруд01.04.24, 16:55 • 26466 переглядiв
Доповнення
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав одному з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77 ананьєвському євгену олександровичу. Його було ліквідовано.