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фсб рф ліквідували колаборанта подсудєвского в окупованому Приморську - ГУР

фсб рф ліквідували колаборанта подсудєвского в окупованому Приморську - ГУР

Київ • УНН

 • 46714 перегляди

У тимчасово окупованому Приморську стався вибух у кабінеті керівника "МФЦ" романа подсудєвського. фсб рф організувала підрив через внутрішню боротьбу за фінансові потоки на окупованих територіях.

Співробітники фсб рф у тимчасово окупованому Приморську в Запорізькій області вночі влаштували вибух у кабінеті так званого керівника незаконної окупаційної установи "МФЦ (мноґофункциональний центр) мои докумєнти" романа подсудєвского. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

23 лютого 2025 року в нічний час у тимчасово окупованому Приморську Запорізької області пролунав потужний вибух ― детонація відбулась у кабінеті так званого керівника незаконної окупаційної установи "МФЦ (мноґофункциональний центр) мои докумєнти" романа подсудєвского,

- інформує ГУР.

В ГУР зазначають, що подсудєвскій ― зрадник України, колаборант, колишній високопосадовець Прикордонної служби України, який втік до окупованого Криму у 2015 році.

Там він деякий час прислужував гауляйтеру аксьонову на прізвисько "ґоблін" та почав співпрацю з чекістами так званого "управлєнія фсб по рєспублікє Крим,

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що між цим управлінням ворожої спецслужби у тимчасово окупованому Криму та іншим кланом фсб рф  триває внутрішня ворожнеча за грошові потоки на захоплених територіях Запорізької області.

Власне, вибух у кабінеті подсудєвского в окупованому Приморську організували фсб-шники з москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан. У такий спосіб фсб-шники з луб’янки надіслали сигнал колаборанту подсудєвскому та його покровителям про необхідність урізати апетити і бути поступливішими "старшому брату,

- заявляє ГУР.

Зазначається, що про інцидент із вибухом стало відомо вищим вождям фсб, нині чекісти проводять перевірки всередині спецслужби.

ГУР МО України нагадує, що навіть покірна і старанна служба окупаційній владі аж ніяк не гарантує захисту від ліквідації зажерливими московитськими корупціонерами,

- наголошують в розвідці.

У Києві затримали колаборанта, який постачав окупантам будматеріали для оборонних споруд01.04.24, 16:55 • 26466 переглядiв

Доповнення

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав одному з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77 ананьєвському євгену олександровичу. Його було ліквідовано.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКримінал та НП
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
krymКрим
ukrainaУкраїна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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