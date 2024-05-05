Підрив колаборанта у тимчасово окупованому Бердянську: у ГУР розповіли деталі
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Євгена Ананьєва, одного з організаторів катівень у Бердянській виправній колонії № 77, внаслідок чого він був ліквідований.
Сьогодні у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав одному з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77 ананьєвському євгену олександровичу. Його було ліквідовано.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.
Деталі
5 травня 2024 року близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав ананьєвському євгену олександровичу. ананьєвський - один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду
В ГУР зазначили, що внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими євгена ананьєвського ліквідовано.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Бердянську підірвали автівку одного з колаборантів - від отриманих травм зрадник помер на місці.