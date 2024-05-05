Подрыв коллаборанта во временно оккупированном Бердянске: в ГУР рассказали детали

Сегодня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал одному из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77 Ананьевскому Евгению Александровичу. Он был ликвидирован.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.

Детали

5 мая 2024 года около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, принадлежавший Ананьевскому Евгению Александровичу. ананьевский - один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал свою оккупационную должность - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что в результате подрыва причастный к пыткам над украинскими пленными Евгений Ананьевский ликвидирован.

Напомним,

Во временно оккупированном Бердянске взорвали машину одного из коллаборационистов - от полученных травм предатель скончался на месте.