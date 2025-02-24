Сотрудники фсб рф во временно оккупированном Приморске в Запорожской области ночью устроили взрыв в кабинете так называемого руководителя незаконного оккупационного учреждения "МФЦ (многофункциональный центр) мои документы" романа подсудевского. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

23 февраля 2025 года в ночное время во временно оккупированном Приморске Запорожской области прогремел мощный взрыв - детонация произошла в кабинете так называемого руководителя незаконного оккупационного учреждения "МФЦ (многофункциональный центр) мои документы" Романа Подсудевского,

В ГУР отмечают, что Подсудевский - предатель Украины, коллаборационист, бывший высокопоставленный чиновник Пограничной службы Украины, который бежал в оккупированный Крым в 2015 году.

Там он некоторое время прислуживал гауляйтеру Аксенову по прозвищу "гоблин" и начал сотрудничество с чекистами так называемого "управления фсб по республике Крым,

Сообщается, что между этим управлением вражеской спецслужбы во временно оккупированном Крыму и другим кланом фсб рф продолжается внутренняя вражда за денежные потоки на захваченных территориях Запорожской области.

Собственно, взрыв в кабинете подсудевского в оккупированном Приморске организовали фсб-шники из москвы, и это стало еще одним проявлением грызни между чекистами за дерибан. Таким образом фсб-шники из Лубянки прислали сигнал коллаборационисту подсудевскому и его покровителям о необходимости урезать аппетиты и быть покладистее "старшему брату",