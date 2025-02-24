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фсб рф ликвидировали коллаборанта подсудевского в оккупированном Приморске - ГУР

фсб рф ликвидировали коллаборанта подсудевского в оккупированном Приморске - ГУР

Киев  •  УНН

 • 2355 просмотра

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Во временно оккупированном Приморске произошел взрыв в кабинете руководителя «МФЦ» романа подсудевского. фсб рф организовала подрыв из-за внутренней борьбы за финансовые потоки на оккупированных территориях.

Сотрудники фсб рф во временно оккупированном Приморске в Запорожской области ночью устроили взрыв в кабинете так называемого руководителя незаконного оккупационного учреждения "МФЦ (многофункциональный центр) мои документы" романа подсудевского. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

23 февраля 2025 года в ночное время во временно оккупированном Приморске Запорожской области прогремел мощный взрыв - детонация произошла в кабинете так называемого руководителя незаконного оккупационного учреждения "МФЦ (многофункциональный центр) мои документы" Романа Подсудевского,

- информирует ГУР.

В ГУР отмечают, что Подсудевский - предатель Украины, коллаборационист, бывший высокопоставленный чиновник Пограничной службы Украины, который бежал в оккупированный Крым в 2015 году.

Там он некоторое время прислуживал гауляйтеру Аксенову по прозвищу "гоблин" и начал сотрудничество с чекистами так называемого "управления фсб по республике Крым,

- говорится в сообщении.

Сообщается, что между этим управлением вражеской спецслужбы во временно оккупированном Крыму и другим кланом фсб рф  продолжается внутренняя вражда за денежные потоки на захваченных территориях Запорожской области.

Собственно, взрыв в кабинете подсудевского в оккупированном Приморске организовали фсб-шники из москвы, и это стало еще одним проявлением грызни между чекистами за дерибан. Таким образом фсб-шники из Лубянки прислали сигнал коллаборационисту подсудевскому и его покровителям о необходимости урезать аппетиты и быть покладистее "старшему брату",

- заявляет ГУР.

Отмечается, что об инциденте со взрывом стало известно высшим вождям фсб, сейчас чекисты проводят проверки внутри спецслужбы.

ГУР МО Украины напоминает, что даже покорная и усердная служба оккупационной власти отнюдь не гарантирует защиты от ликвидации алчными московитскими коррупционерами,

- отмечают в разведке.

В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений01.04.24, 16:55 • 26393 просмотра

Дополнение

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал одному из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77 ананьевскому евгению александровичу. Он был ликвидирован.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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