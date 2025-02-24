фсб рф ликвидировали коллаборанта подсудевского в оккупированном Приморске - ГУР
Киев • УНН
Во временно оккупированном Приморске произошел взрыв в кабинете руководителя «МФЦ» романа подсудевского. фсб рф организовала подрыв из-за внутренней борьбы за финансовые потоки на оккупированных территориях.
Сотрудники фсб рф во временно оккупированном Приморске в Запорожской области ночью устроили взрыв в кабинете так называемого руководителя незаконного оккупационного учреждения "МФЦ (многофункциональный центр) мои документы" романа подсудевского. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
23 февраля 2025 года в ночное время во временно оккупированном Приморске Запорожской области прогремел мощный взрыв - детонация произошла в кабинете так называемого руководителя незаконного оккупационного учреждения "МФЦ (многофункциональный центр) мои документы" Романа Подсудевского,
В ГУР отмечают, что Подсудевский - предатель Украины, коллаборационист, бывший высокопоставленный чиновник Пограничной службы Украины, который бежал в оккупированный Крым в 2015 году.
Там он некоторое время прислуживал гауляйтеру Аксенову по прозвищу "гоблин" и начал сотрудничество с чекистами так называемого "управления фсб по республике Крым,
Сообщается, что между этим управлением вражеской спецслужбы во временно оккупированном Крыму и другим кланом фсб рф продолжается внутренняя вражда за денежные потоки на захваченных территориях Запорожской области.
Собственно, взрыв в кабинете подсудевского в оккупированном Приморске организовали фсб-шники из москвы, и это стало еще одним проявлением грызни между чекистами за дерибан. Таким образом фсб-шники из Лубянки прислали сигнал коллаборационисту подсудевскому и его покровителям о необходимости урезать аппетиты и быть покладистее "старшему брату",
Отмечается, что об инциденте со взрывом стало известно высшим вождям фсб, сейчас чекисты проводят проверки внутри спецслужбы.
ГУР МО Украины напоминает, что даже покорная и усердная служба оккупационной власти отнюдь не гарантирует защиты от ликвидации алчными московитскими коррупционерами,
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Дополнение
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал одному из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77 ананьевскому евгению александровичу. Он был ликвидирован.