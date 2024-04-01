В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
berdyanskБердянск
kievКиев
Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  15034 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  44763 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  78182 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  123899 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  104363 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227297 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192077 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191324 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  411076 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140252 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Новости по теме
В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений

В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений

  •  6744 просмотра
Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена

Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена

  •  6008 просмотра
В Киеве уровень воды в Днепре опустился до своего минимума с начала весны - КГВА

В Киеве уровень воды в Днепре опустился до своего минимума с начала весны - КГВА

  •  6914 просмотра
Делегацию фундаменталистского движения "Талибан" пригласили на форум в россию

Делегацию фундаменталистского движения "Талибан" пригласили на форум в россию

  •  5516 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

  •  6085 просмотра
В рф однокурсницу путина рекомендовали назначить председателем Верховного суда - СМИ

В рф однокурсницу путина рекомендовали назначить председателем Верховного суда - СМИ

  •  5101 просмотра
В эстонской армии считают, что рф может воспользоваться застоем с поставками оружия и начать новое наступление

В эстонской армии считают, что рф может воспользоваться застоем с поставками оружия и начать новое наступление

  •  5422 просмотра
О плане Б для церемонии открытия Олимпиады не может быть и речи - МВД Франции

О плане Б для церемонии открытия Олимпиады не может быть и речи - МВД Франции

  •  5258 просмотра
Крупный пожар произошел еще на одном заводе в рф: загорелось на подмосковном "электроизолите"

Крупный пожар произошел еще на одном заводе в рф: загорелось на подмосковном "электроизолите"

  •  5386 просмотра
Хакеры похитили базу данных российских заключенных, чтобы отомстить рф за смерть Навального - СМИ

Хакеры похитили базу данных российских заключенных, чтобы отомстить рф за смерть Навального - СМИ

  •  5701 просмотра

Популярные

В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр

В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр

  •  106182 просмотра
Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

  •  129970 просмотра
На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

  •  126874 просмотра
В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

  •  124050 просмотра
Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

  •  120364 просмотра

Публикации

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

  •  123899 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  411076 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  384488 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  738665 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  683005 просмотра

В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений

В Киеве задержали коллаборанта из Бердянска, который владел несколькими предприятиями, за поставки строительных материалов - песка, щебня и цемента - российским компаниям для строительства фортификационных сооружений и противотанковых "зубов дракона" во временно оккупированных южных регионах Украины.

Война •   •  6744 просмотра
В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений

Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена

Журналистов попросили не брать сувениры, такие как фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе и другие предметы из официального самолета Байдена Air Force One после того, как во время инвентаризации было обнаружено, что некоторые вещи исчезли из пресс-секции.

Новости Мира •   •  6008 просмотра
Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена

В Киеве уровень воды в Днепре опустился до своего минимума с начала весны - КГВА

Уровень воды в Днепре в Киеве достиг самой низкой отметки с начала весны - 492 см, опустившись на 40 см за сутки.

Общество •   •  6914 просмотра
В Киеве уровень воды в Днепре опустился до своего минимума с начала весны - КГВА

Делегацию фундаменталистского движения "Талибан" пригласили на форум в россию

Россия пригласила делегацию Талибана принять участие в форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум" в мае 2023 года, несмотря на то, что Талибан является запрещенной в России террористической организацией.

Новости Мира •   •  5516 просмотра
Делегацию фундаменталистского движения "Талибан" пригласили на форум в россию

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в направлении Кривого Рога и активности вражеской тактической авиации на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях, что создает угрозу нанесения авиаударов по прифронтовым территориям.

Анонсы •   •  6085 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

В рф однокурсницу путина рекомендовали назначить председателем Верховного суда - СМИ

71-летняя Ирина Подносова была рекомендована Высшей квалификационной коллегией судей рф как единственный кандидат на должность заместителя председателя Верховного суда.

Новости Мира •   •  5101 просмотра
В рф однокурсницу путина рекомендовали назначить председателем Верховного суда - СМИ

В эстонской армии считают, что рф может воспользоваться застоем с поставками оружия и начать новое наступление

В армии Эстонии считают, что россия может воспользоваться застоем в поставках оружия и начать новое наступление из-за своего преимущества в живой силе, хотя оценить вероятность этого крайне сложно.

Война •   •  5422 просмотра
В эстонской армии считают, что рф может воспользоваться застоем с поставками оружия и начать новое наступление

О плане Б для церемонии открытия Олимпиады не может быть и речи - МВД Франции

Министр внутренних дел Франции подтвердил, что церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже не претерпит никаких изменений, несмотря на усиление террористических угроз: 45 000 полицейских обеспечат чрезвычайную безопасность мероприятия.

Новости Мира •   •  5258 просмотра
О плане Б для церемонии открытия Олимпиады не может быть и речи - МВД Франции

Крупный пожар произошел еще на одном заводе в рф: загорелось на подмосковном "электроизолите"

На заводе "электроизолит" в подмосковном городе хотьково произошел пожар, который охватил производственный цех, где изготавливались машины для пропитки лакокрасочных тканей, и привел к эвакуации 34 человек.

Новости Мира •   •  5386 просмотра
Крупный пожар произошел еще на одном заводе в рф: загорелось на подмосковном "электроизолите"

Хакеры похитили базу данных российских заключенных, чтобы отомстить рф за смерть Навального - СМИ

Хакеры утверждают, что похитили из сети Федеральной службы исполнения наказаний базу данных, содержащую информацию об около 800 000 российских заключенных, их родственников и контактов, и разместили фотографию Навального с женой на внутреннем сайте службы.

Новости Мира •   •  5701 просмотра
Хакеры похитили базу данных российских заключенных, чтобы отомстить рф за смерть Навального - СМИ