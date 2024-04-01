В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений

В Киеве задержали предпринимателя, который ведет бизнес на оккупированной территории и поставляет россиянам строительные материалы для оборонных укреплений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Служба безопасности задержала в Киеве коллаборанта, который поставлял в рф стройматериалы для возведения укрепрайонов во временно оккупированных южных регионах Украины.

Фигурантом оказался владелец нескольких предприятий в Бердянске. После захвата города он начал сотрудничать с оккупантами.

По данным следствия, коллаборационист поставлял российским компаниям песок, щебень и цемент для строительства фортификационных сооружений на южном фронте.

Прежде всего речь идет о массовом производстве противотанковых железобетонных конструкций, более известных как "зубы дракона".

Во время обыска в квартире задержанного в Киеве обнаружены документы и другие вещественные доказательства преступной деятельности в пользу рф.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора). Сейчас злоумышленник находится под стражей. - заявили в СБУ.

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Дополнение

Отмечается, что уже после оккупации города фигурант выехал в Киев, откуда продолжил руководить незаконным бизнесом во временно оккупированной части Запорожской области.

Для этого он оставил там полный состав своего топ-менеджмента и наладил с ними дистанционный режим коммуникации.

Именно по указанию коллаборанта его подчиненные в Бердянске "перерегистрировали" подконтрольные местные предприятия по российскому "законодательству".

После этого они начали регулярно пополнять бюджет рф в виде уплаты в него "налогов".

Напомним

Трем предпринимателям из Житомирской области сообщено о подозрении за организацию в 2023-2024 годах оптовых поставок гранита и изделий из него на российские предприятия и оккупированные территории, что является пособничеством государству-агрессору.