Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
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Зарабатывали полмиллиона гривен в месяц от сбыта каннабиса: будут судить участников наркогруппировки
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Морское противостояние в Восточном море усиливается: Филиппины укрепляют безопасность, в КНР говорят о нарушениях
Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению
Накануне стрельбы в "Крокус Сити" Иран предупредил рф о террористической угрозе - Reuters
Во Львовской области в смертельное ДТП попал электрокар: погиб пассажир
Корабли рф существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря - Гуменюк
Харьков и область до сих пор испытывают дефицит электричества, идет работа над сокращением времени отключений - глава ОВА
В Молдове начались военные учения с участием солдат из Румынии и США
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Зарабатывали полмиллиона гривен в месяц от сбыта каннабиса: будут судить участников наркогруппировки
Членам наркогруппировки, которые изготавливали и незаконно сбывали каннабис, зарабатывая почти полмиллиона гривен ежемесячно, грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Гуменюк о применении рф КАБ-1500 на юге: не фиксировали таких случаев
Российские войска не применяли авиационные бомбы КАБ-1500 в зоне ответственности Южной оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины, но применили бомбы КАБ-500 по населенным пунктам в Херсонской области и 250-килограммовые управляемые бомбы на Запорожском направлении, сообщила руководитель пресс-центра Южной оперативно-тактической группировки ВСУ Наталья Гуменюк.
В Индии тысячи людей вышли на митинг на фоне старта предвыборной кампании оппозиции и Моди
Индийские оппозиционные партии провели массовый митинг "Спасем демократию" в Нью-Дели, критикуя правительство премьер-министра Моди за подавление оппонентов и подрыв демократии в преддверии выборов в следующем месяце.
Морское противостояние в Восточном море усиливается: Филиппины укрепляют безопасность, в КНР говорят о нарушениях
Филиппины приказали усилить морскую безопасность, чтобы противостоять вызовам из-за территориальных споров с Китаем в Южно-Китайском море на фоне эскалации напряженности и взаимных обвинений.
Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению
Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению, а двое исполнителей получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они планировали убить предпринимателя, взорвав его автомобиль.
Накануне стрельбы в "Крокус Сити" Иран предупредил рф о террористической угрозе - Reuters
Накануне стрельбы в "Крокус Сити" Иран предупредил россию о возможной крупной террористической атаке внутри рф, опираясь на информацию, полученную во время допросов арестованных членов ИГИЛ-К.
Во Львовской области в смертельное ДТП попал электрокар: погиб пассажир
Во Львовской области в результате столкновения Volkswagen Bora и электромобиля Nissan Leaf погиб пассажир Nissan, открыто уголовное производство.
Корабли рф существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря - Гуменюк
Российские корабли значительно ограничены в юго-восточной части Черного моря, но ракетная угроза с моря сохраняется из-за высокой готовности ракетоносцев противника.
Харьков и область до сих пор испытывают дефицит электричества, идет работа над сокращением времени отключений - глава ОВА
Энергогенерирующие предприятия Харьковской области получили значительные повреждения, что привело к дефициту электроэнергии, и сейчас продолжаются работы по ремонту или замене поврежденного оборудования, обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры и разработке альтернативных решений по отоплению на следующую зиму, если это будет необходимо.
В Молдове начались военные учения с участием солдат из Румынии и США
На полигонах Национальной армии Молдовы 1 апреля стартуют международные учения "JCET 2024" с участием военных из Румынии и США.