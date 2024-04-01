Зарабатывали полмиллиона гривен в месяц от сбыта каннабиса: будут судить участников наркогруппировки

В суд направлено обвинительное заключение в отношении организатора и трех участников группы, которые изготавливали и незаконно сбывали каннабис. Доход от такого "бизнеса" ежемесячно приносил им почти полмиллиона гривен. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры и Днепровской окружной прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников организованной группы по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (ч. 3 ст. 307 и ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Расследование установило, что киевлянин в 2023 году создал организованную группу с целью получения доходов от незаконного сбыта каннабиса.

В состав группы входил организатор и три участника. Они изготавливали оптовые партии каннабиса, а также фасовали его для розничного сбыта и продавали клиентам.

"Доход от незаконного бизнеса ежемесячно приносил организатору почти полмиллиона гривен", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители провели 4 оперативные закупки, а также во время обысков изъяли готовые к сбыту наркотические средства в особо крупных размерах, черновые записи, а также нашли помещение, где участники группы выращивали и готовили к продаже каннабис.

Теперь злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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