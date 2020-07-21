Подросток, бабушка и беременная: Геращенко рассказал, кого отпустил “луцкий террорист”

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Мужчина, утром захвативший автобус с людьми в Киеве, отпустил подростка, беременную и пожилую женщину. Об этом в эфире одного из каналов сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передаёт УНН.

“Это ребёнок-подросток, пожилая женщина и молодая, предположительно, беременная женщина. Сейчас они на свободе. С ними работают психологи и медики”, — сообщил замминистра.

На вопрос о том, остался ли раненный человек в автобусе, он ответил “предположительно да”.

“Этому человеку, как мы понимаем, была оказана помощь теми, кто был в автобусе — его рана была перевязана”, — сказал Геращенко.

Напомним, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников.

Позже СБУ уточнила количество заложников. Информации о пострадавших пока нет.

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Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.

Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, назвался именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.

Отметим, что около 21:00 "луцкий террорист" отпустил трех заложников.

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